Bedrijven ontvingen bij begin pandemie te veel coronasteun

AMSTERDAM (ANP) - Bedrijven hebben aan het begin van de coronapandemie waarschijnlijk honderden miljoenen euro's coronasteun te veel ontvangen. Tot die conclusie komen medewerkers van het Centraal Planbureau (CPB) in een donderdag verschenen artikel in economenblad ESB. Ze hebben aanwijzingen gevonden dat veel ondernemers erop aanstuurden hun omzetverlies net boven de drempel van 20 procent te laten uitkomen waardoor ze zogenoemde NOW-steun ontvingen en konden behouden.

Voor het artikel is gebruikgemaakt van een dataset met een selecte groep bedrijven die deze loonsubsidie kregen in de eerste NOW-periode. Ook is een vergelijking gemaakt met omzetcijfers van btw-aangiftes. Bijna 40 procent gaf voor de coronasteun een hoger omzetverlies door dan blijkt uit de btw-aangiftes. De vastgestelde subsidie viel bij deze 'overrapporterende' bedrijven gemiddeld 8000 euro te hoog uit. Voor de volledige NOW1-regeling komt de te hoog vastgestelde subsidie dan uit op circa 740 miljoen euro.