TU Eindhoven investeert 200 miljoen in uitbreiding campus

EINDHOVEN (ANP) - De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) investeert zo'n 200 miljoen euro om de campus geschikter te maken voor opleidingen op het gebied van chiptechnologie. Er komt onder meer een nieuw gebouw van 5000 vierkante meter met daarin laboratoria, kantoren en onderwijsruimten. Ook gaat er volgens de universiteit geld naar huisvesting.

"Dit onder meer om de geplande groei van circa tweeduizend masterstudenten mogelijk te maken in Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Applied Physics, en Mathematics & Computer Science", staat op de website van de TU/e. "Dit is een cruciale stap om te voldoen aan de enorme vraag naar technisch toptalent, met name in de Brainport-regio", zegt rector Silvia Lenaerts.

Een deel van het geld komt uit het Beethoven-plan, waarvoor politiek Den Haag honderden miljoenen euro's uittrok om zo chipbedrijven zoals ASML in Nederland te houden. De in Veldhoven gevestigde chipmachinemaker ASML draagt financieel bij aan de nieuwe cleanroom van 1200 vierkante meter. Dat is een ruimte, onder meer vrij van stof, om belangrijke technologische onderdelen te bouwen.