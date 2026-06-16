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Turkse miljoenenboetes voor bandenfabrikanten

Economie
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 11:38
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ISTANBUL (ANP/RTR) - De Turkse mededingingsautoriteit heeft voor omgerekend bijna 70 miljoen euro aan boetes uitgedeeld aan grote bandenfabrikanten. De boetes worden opgelegd voor onder meer prijsafspraken, concurrentiebeperkende maatregelen voor dealers en het uitwisselen van gevoelige informatie over de arbeidsmarkt.
Brisa, een samenwerking tussen Bridgestone en het Turkse Sabanci, kreeg de hoogste boete van iets meer dan 1 miljard Turkse lira (omgerekend iets minder dan 20 miljoen euro). Ook Goodyear, Continental, Hankook, Michelin en Pirelli en enkele lokale bandenleveranciers kregen flinke boetes.
De Turkse mededingingsautoriteit heeft de bandenleveranciers opgedragen hun prijslijsten en contracten beter te documenteren en aan te passen, zodat alles goed kan worden nagetrokken en gecontroleerd. De bedrijven krijgen hiervoor drie maanden de tijd.
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