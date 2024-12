Uitzendbranche ziet kansen rond handhaving schijnzelfstandigheid

DEN HAAG (ANP) - Voor de uitzendbranche biedt de handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst kansen. Een op de tien zzp'ers die geraakt dreigt te worden door de veranderingen zal uitwijken naar een uitzend- of detacheringsbureau, denkt Jurriën Koops, directeur van de branchevereniging voor uitzendondernemingen ABU.

Vanaf 1 januari gaat de Belastingdienst controleren en handhaven of zzp'ers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. "Er is maar een beperkt deel van de zzp'ers dat geraakt wordt door de handhaving en wetgeving die gaat komen", legt Koops uit. In totaal gaat het volgens hem om ongeveer 600.000 zzp'ers die arbeid verkopen aan organisaties en mogelijk als schijnzelfstandige aan het werk zijn.

Koops schat in dat 10 tot 15 procent van die groep uitwijkt naar een uitzendbureau. "De andere 80 procent zal voor een deel doorgaan als zzp'er en voor een deel in loondienst gaan, of zoekt een inkomen elders." De uitzendbranche zal het meest profiteren van stoppende zzp'ers in sectoren als de beveiliging en kinderopvang, verwacht de directeur.