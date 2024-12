Eiwitgekte slaat compleet door: stuk kaas verkocht als proteïnereep

Eiwitpoeders of proteïneshakes zijn niet aan te slepen, een gewoon eitje volstaat al lang niet meer om aan je dagelijks dosis eiwitten te komen, denken veel mensen. Maar de hype slaat nu wel heel erg door: in de supermarkt worden stukken kaas verkocht als proteïnerepen.

Het gaat om een reep kaas van een A-merk met volgens het persbericht meer eiwitten en minder vet dan gewone kaas. Het prijskaartje is ook anders: vier repen van 30 gram kaas kosten 3,99 euro. 225 gram aan plakken kaas van hetzelfde merk kost 2,79 euro. En dat terwijl verreweg de meeste mensen, ook vegetariërs en sporters, genoeg eiwit binnenkrijgen (iemand van 70 kilo moet 58 gram eiwitten eten per dag).

Te veel eiwit is niet slecht, maar de producten waar ze aan worden toegevoegd soms wel. "Extra eiwit in producten betekent vaak ook extra bewerkt; het kan niet zomaar ergens in worden verwerkt. Je denkt dat je met chips met extra eiwitten gezonder bezig bent, maar je eet zowel extra eiwit dat je niet nodig hebt als extra bewerkt voedsel. Dan kun je beter gewoon van je favoriete chips genieten", aldus voedingsdeskundige Leroy van de Ree in De Telegraaf.