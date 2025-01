Uitzendkrachten draaiden voor het derde jaar op rij minder uren

AMSTERDAM (ANP) - Uitzendkrachten in Nederland hebben vorig jaar 8 procent minder uren gedraaid dan in 2023. Dat heeft uitzendbrancheorganisatie ABU dinsdag bekendgemaakt. Het is voor het derde jaar op rij dat het aantal uren in de uitzendbranche is teruggelopen, maar de afname was minder sterk dan in 2023.

De krimp was terug te zien in alle sectoren, maar de grootste afname kwam voor rekening van de administratieve sector. Daar werkten uitzendkrachten 17 procent minder uren ten opzichte van 2023. Voor de industriële en technische sector liep het aantal uren terug met respectievelijk 3 en 11 procent.

Het laatste jaar dat het aantal gewerkte uren hoger lag, was in 2021. Die groei kwam met name door het herstel van coronajaar 2020, het jaar daarvoor. Toen liep de economie als gevolg van lockdowns flinke schade op en kwamen veel uitzendkrachten zonder werk te zitten.

Ook de totale omzet in de branche liep vorig jaar terug, met 1 procent op jaarbasis. Alleen in de industriële sector was een omzetstijging te zien, van 3 procent.