ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Unilever verwacht geen banenverlies door verkoop voedingstak

Economie
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 12:11
anp280726109 1
LONDEN (ANP) - Unilever verwacht geen groot banenverlies in Nederland na de verkoop van de voedingsmiddelendivisie aan het Amerikaanse McCormick. Financieel directeur Srinivas Phatak van het Britse concern benadrukt dat de aanwezigheid van het fusiebedrijf in ons land sterk blijft door de komst van het 'internationale' hoofdkantoor, naast het 'wereldwijde' hoofdkantoor in de VS. Daarnaast blijft het wereldwijde onderzoekscentrum van de voedingsmiddelentak in Wageningen.
Bij de voedingsmiddelendivisie van Unilever, bekend van merken als Knorr en Calvé, werken in Nederland ongeveer duizend mensen. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. "In de infrastructuur gaat niets veranderen. We houden een sterke basis in Nederland en daar zijn we blij mee", antwoordde Phatak dinsdag bij de toelichting op de kwartaalresultaten na een vraag over eventueel banenverlies.
Unilever maakte in maart de verkoop van de divisie bekend met een waarde van 39 miljard euro. Het was toen nog te vroeg om iets te zeggen over de gevolgen voor werknemers.
loading

POPULAIR NIEUWS

kaart-huisje-beestje-web

Wat is de beste leeftijd om een huis te kopen?

ANP-564075613

B&B Vol liefde: partner van Eline uit Aruba werd geliquideerd

37913241_m

Het eeuwige leven? Zo oud kunnen mensen écht maximaal worden

ANP-478954591

Martin Gaus (81) heeft nog maar één wens: 'Mijn uitvaart is al geregeld'

ANP-561096766

Drie keer per week ontstaat in NL brand door de meterkast: experts geven tips om een ramp te voorkomen

a658367e-47b2-4e30-a08a-47f837df3d30

Je kat maakt je wakker: gedragsbiologie, geen liefdesverklaring

Loading