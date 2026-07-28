23-jarige aangeklaagd om brandstichting Zuid-Frankrijk

DRAGUIGNAN (ANP) - Een 23-jarige man wordt in Frankrijk vervolgd voor brandstichting in het zuiden van het land. Dat maakte de openbaar aanklager in Draguignan bekend, zo meldt Le Parisien. De feiten werden hem maandag al ten laste gelegd, maar de aanklacht was vooralsnog niet bekendgemaakt. De man zit in voorlopige hechtenis.

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de brand in het Gros Bessillon-gebergte, ten noordoosten van Marseille. Het Var-departement kampt al een week met flinke natuurbranden. Maandag werden in de regio circa duizend brandweerlieden ingezet; het vuur is er nog altijd niet onder controle. Alle bosgebieden zijn daar afgesloten voor bezoekers. Vanaf dinsdag wordt bovendien een nieuwe hittegolf verwacht in Frankrijk.

Ook in het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux, woeden nog altijd natuurbranden. Daar zijn 2000 mensen op de been om het vuur te bedwingen. Duizenden mensen werden al geëvacueerd. Woensdag worden naar verwachting miljoenen mondkapjes geleverd, tegen de rook.