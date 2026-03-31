Unilever zegt nog niets over banen na verkoop voedingsmiddelentak

ROTTERDAM (ANP) - Unilever kan nog niet aangeven of in Nederland banen zullen verdwijnen na de overname van de voedingsdivisie door de Amerikaanse branchegenoot McCormick. "Het is op dit moment nog te vroeg om concreet te zijn over eventuele veranderingen", zegt een woordvoerster van Unilever.

"De relevante overleg- en consultatieprocessen met onze ondernemingsraden en andere medezeggenschapsorganen zullen worden doorlopen voorafgaand aan de afronding van de transactie", vervolgde ze.

Bij de voedingsmiddelendivisie van Unilever in Nederland werken ongeveer duizend mensen. De divisie is hier formeel gevestigd en heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam. Het gefuseerde bedrijf blijft McCormick heten en behoudt zijn "wereldwijde" hoofdkantoor in de Amerikaanse plaats Hunt Valley in de staat Maryland.

Unilever bereikte dinsdag een akkoord over de overname van een groot deel van de divisie. Het gaat om een deal met een waarde van 44,8 miljard dollar (39 miljard euro).