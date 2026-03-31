Berendsen: Oekraïne op duidelijke koers naar EU-lidmaatschap

door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 17:09
anp310326144 1
BREDA (ANP) - Oekraïne zit op een duidelijke koers naar een EU-lidmaatschap, schrijft buitenlandminister Tom Berendsen op X. Dinsdag werd de jaarlijkse "Lviv-conferentie" gehouden in Breda, waarbij Nederland en Oekraïne samenwerken om dichter bij een toetreding tot de Europese Unie te komen. "We staan ​​klaar om elke stap te ondersteunen", aldus Berendsen.
Volgens de buitenlandminister houdt Oekraïne al ruim vier jaar "moedig stand tegen de Russische agressor". Tijdens de conferentie is onder meer gesproken over de versterking van de rechtsstaat, goed bestuur, energie, landbouw en sociale zaken. "Onder deze moeilijke omstandigheden moeten zij voortgang blijven maken met hervormingen op weg naar EU-lidmaatschap", aldus Berendsen.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei eerder dat hij wil dat het land in 2027 lid wordt van de Europese Unie en noemt dat een belangrijke veiligheidsgarantie. De EU wil tot nu toe geen datum plakken op het proces.
20190831_blp506

Scherm­afbeelding 2026-03-30 om 07.24.46

hamburg-wolf

ANP-435790507

23DAV4SXGVC6RCKMTRSWU7V4DY

83926982_m

