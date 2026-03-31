2 dode ABN AMRO-medewerkers: politie onderzoekt mogelijk verband

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 31 maart 2026 om 18:07
bijgewerkt om dinsdag, 31 maart 2026 om 18:23
De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen de dood van de vrouw die vorige week werd gevonden in een woning in Amsterdam en die van de vrouw die maandagavond werd aangetroffen op een parkeerplaats bij het station in het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep. De vrouwen waren beiden werkzaam bij ABN AMRO, meldt de bank.
"Het is een schok en heel verdrietig. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden", aldus een woordvoerder van de bank. Volgens de politie zijn het vooralsnog twee aparte onderzoeken.
Over de vrouw in Nieuw-Vennep maakte de politie dinsdag bekend dat een misdrijf wordt vermoed. In de zaak van de vrouw die in de woning aan de Koninginneweg in Amsterdam Oud-Zuid werd gevonden, kan de politie dat nog niet bevestigen.
