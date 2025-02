US Steel stijgt op Wall Street na dreiging staaltarieven Trump

NEW YORK (ANP) - US Steel behoorde maandag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om nieuwe heffingen van 25 procent in te voeren op staal en aluminium uit het buitenland. Trump zei ook dat de Amerikaanse regering toestemming zal geven aan Nippon Steel ​​om te investeren in US Steel. De Japanse staalfabrikant mag echter geen meerderheidsbelang nemen in zijn Amerikaanse branchegenoot.

Tijdens de verkiezingscampagne had Trump al gezegd tegenstander te zijn van een overname van US Steel door Nippon Steel. Ook voormalig president Joe Biden had die overname ter waarde van bijna 15 miljard dollar eerder al geblokkeerd. Volgens Trump gaan de importtarieven US Steel weer "heel succesvol maken" en heeft het bedrijf een "goed management". Het aandeel US Steel steeg daarop ruim 3 procent. Andere staalmakers als Cleveland-Cliffs en Nucor wonnen zelfs 17 en 6,5 procent. Aluminiumproducent Alcoa klom 2,7 procent.

De algehele stemming op Wall Street was positief, na de lagere slotstanden op vrijdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent hoger op 44.554 punten. De bredere S&P 500-index klom 0,5 procent tot 6055 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,7 procent op 19.660 punten.