UWV: krapte klantcontactbanen vraagt om oplossingen werkgevers

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal vacatures voor klantcontactmedewerkers lag in de eerste maanden lager dan een jaar eerder. Toch hebben veel bedrijven moeite om de nog openstaande vacatures gevuld te krijgen. Dat constateert het UWV in een nieuw rapport. De krapte op de arbeidsmarkt dwingt werkgevers tot het zoeken van oplossingen, waarvoor de uitkeringsinstantie verschillende mogelijkheden ziet.

Het aantal vacatures in de klantcontactbranche lag in het eerste kwartaal van dit jaar op ruim 6200, 7 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De krapte houdt desondanks aan, stelt het UWV.

"Om de personeelstekorten aan te pakken zijn verschillende oplossingsstrategieën denkbaar op het gebied van het vinden van nieuw talent, het organiseren van het werk en 'boeien en binden' van personeel", legt arbeidsmarktadviseur Lisan van den Beukel van het UWV uit. "Zo kunnen werkgevers bijvoorbeeld nieuw talent werven door te selecteren op skills. Ook zijn er contactcenters die het werk anders organiseren, door bijvoorbeeld technologie in te zetten, te kiezen voor hybride werken of een vestiging te openen buiten Europa."

Werkgevers kunnen zich ook wenden tot mensen met een WW-uitkering, meent het UWV. Zo heeft ongeveer 36 procent van alle WW'ers die op zoek is naar een klantcontactberoep recente werkervaring in deze functie. De overige werkzoekenden hebben eerder gewerkt in de administratie, dienstverlening of commercie.