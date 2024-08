DNB dreigt met tweede boete voor de Volksbank

UTRECHT (ANP) - De Volksbank, het moederbedrijf van ASN Bank, SNS, BLG Wonen en RegioBank, dreigt een tweede boete te ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB) om vermeende tekortkomingen bij het risicomanagement. De in 2013 genationaliseerde bank dreigt ook al een boete te krijgen omdat er te weinig zou zijn gedaan om witwassen tegen te gaan.

De Volksbank zegt in het afgelopen halfjaar geïnformeerd te zijn dat DNB is begonnen met het tweede boetetraject. "De uiteindelijke uitkomst van beide bestuurlijke boetetrajecten is vooralsnog onduidelijk en de financiële impact, welke significant kan zijn, kan op dit moment niet betrouwbaar worden ingeschat", zegt de Volksbank bij de bekendmaking van halfjaarcijfers.