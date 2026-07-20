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Vakbond dreigt met acties bij Philip Morris voor betere cao

Economie
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 12:13
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BERGEN OP ZOOM (ANP) - CNV zegt dat er acties dreigen bij de fabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom, als de tabaksfabrikant niet tegemoetkomt aan de eisen van de vakbond voor een nieuwe cao. De bond heeft maandag een ultimatum gestuurd aan het bedrijf.
CNV wil dat de lonen van werknemers bij de tabaksfabrikant met 5 procent omhooggaan. Ook eist de vakbond onder meer een stagevergoeding van 700 euro, een verhoging van de kilometervergoeding en dat 5 mei een doorbetaalde feestdag wordt.
"Na de ledenraadplegingen vorige week is één ding heel duidelijk geworden: voor de werknemers is de maat vol", zegt CNV-onderhandelaar Marjelle Boorsma. Bij de Brabantse vestiging van Philip Morris werken ongeveer 250 werknemers die onder de cao vallen. "Ze zijn bereid om in actie te komen als Philip Morris nu niet over de brug komt."
Het ultimatum loopt donderdag om 12.00 uur af.
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