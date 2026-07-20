ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Getroffen tanker met Nederlandse link naar veilige plek

Economie
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 12:11
anp200726097 1
ROTTERDAM (ANP) - Het schip dat vorige week is aangevallen voor de kust van Oman wordt naar een veilige positie gesleept, laat een woordvoerder van Stolt Tankers weten. Aan boord van de tanker Stolt Magnesium brak na een aanval brand uit, maar die is inmiddels al een aantal dagen uit, volgens de woordvoerder. Het schip wordt door Stolt Tankers vanuit Nederland beheerd.
"De gedetailleerde vaststelling van de schade en het onderzoek naar de oorzaak van de explosie zijn inmiddels beide gestart", meldt de woordvoerder.
De tanker werd dinsdag getroffen op de Arabische Zee. Als gevolg van de aanval brak er brand uit in de machinekamer. Daarbij raakten geen bemanningsleden gewond. Aan boord waren geen Nederlanders, liet de woordvoerder eerder al weten.
Stolt Tankers is onderdeel van de Noorse rederij Stolt-Nielsen. Het schip wordt vanuit Rotterdam beheerd, maar het gaat niet om een Nederlands schip.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2751065201

Zoveel eigen geld heb je nú nodig om als starter een huis te kopen – en het is een record

shutterstock_1833729397

Waarom mannen minstens 21 keer per maand moeten masturberen

131267470_m

Nieuw onderzoek: dit is de échte reden waarom mensen een relatie willen

generated-image (1)

De machtigste landen ter wereld in 2026: zo ziet de wereldorde er uit

pimple-patches-paullie-01

Pimple patches: waarom Gen Z haar puistjes plotseling versiert in plaats van verstopt

anp190726110 1

Media: VS sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten

Loading