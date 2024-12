Vakbond kondigt nieuwe stakingen in fabrieken Volkswagen aan

WOLFSBURG (ANP/DPA) - De Duitse vakbond IG Metall heeft voor maandag opgeroepen tot een nieuwe waarschuwingsstaking bij de fabrieken van Volkswagen. Deze week legden werknemers van het autoconcern ook al het werk neer, voor ongeveer twee uur per dienst. Komende week worden de acties uitgebreid naar vier uur. Het conflict tussen de bond en het bedrijf gaat om de beloning van ongeveer 120.000 werknemers.

De acties vinden plaats bij negen van de tien Duitse Volkswagen-fabrieken. Alleen de fabriek in Osnabrück doet niet mee. Deze locatie valt als enige niet onder de bedrijfscao waarover wordt onderhandeld.

"Begin december hebben ongeveer 100.000 stakers een luid signaal afgegeven aan het VW-management: toekomst in plaats van kaalslag", zegt vakbondsonderhandelaar Thorsten Gröger. "We zullen op 9 december een tandje bijzetten en zo de druk op het bedrijf aan de onderhandelingstafel verhogen."

Op de actiedag gaan ook de onderhandelingen over de cao verder, die al in september zijn gestart. Vlak voor het begin van de nieuwe onderhandelingsronde in Wolfsburg staat een protestbijeenkomst gepland. VW wijst tot nu toe elke verhoging af en eist vanwege de moeilijke situatie van het concern in plaats daarvan 10 procent loonsverlaging.