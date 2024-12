VS noemen beschuldiging Amnesty over genocide Israël ongegrond

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten verwerpen het nieuwe rapport van Amnesty International waarin de mensenrechtenorganisatie Israël voor het eerst beschuldigt van genocide in de Gazastrook. Woordvoerder Vedant Patel zei donderdag dat Washington het niet eens is met de conclusie en zegt dat de beweringen van Amnesty "ongegrond" zijn.

De VS zijn de belangrijkste bondgenoot van Israël en steunen dat land in de strijd tegen Hamas. Wel heeft president Joe Biden veel kritiek geleverd op Israël vanwege het hoge aantal burgerdoden in Gaza en de weigering van Israël om voldoende humanitaire hulp toe te laten tot het Palestijnse gebied.