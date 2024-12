Handbalsters in hoofdronde EK te sterk voor Slovenië

WENEN (ANP) - De Nederlandse handbalsters hebben hun eerste wedstrijd in de hoofdronde van het EK in Oostenrijk, Hongarije en Zwitserland gewonnen. De ploeg van bondscoach Henrik Signell was in de Wiener Stadthalle van Wenen met 26-22 te sterk voor Slovenië. Bij rust leidde Oranje met 14-10. De ploeg kende een inzinking meteen na rust (16-17) maar knokte zich alsnog overtuigend naar de noodzakelijke winst.

Zaterdag is het sterke Noorwegen de volgende tegenstander van Oranje, dat daarna nog Zwitserland en Denemarken treft. Nederland nam de overwinning op Duitsland in de eerste fase mee en heeft nu 4 punten uit twee duels. In de groep van zes plaatsen zich de beste twee landen voor de halve finales.