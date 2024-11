Vakbond wil snel zekerheid voor Wajongers na fouten UWV

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV wil snel zekerheid voor jongeren met een handicap of chronische ziekte, die ten onrechte mogelijk geen of een te lage Wajong-uitkering toegewezen hebben gekregen. Met die boodschap komt de bond nadat naar voren is gekomen dat uitkeringsinstantie UWV niet alleen fouten met WIA-uitkeringen heeft gemaakt, maar dat er ook zaken zijn misgegaan bij het vaststellen van Wajong-uitkeringen.

"Bij de eerste signalen over problemen met de WIA bij het UWV werd steeds verteld dat er bij de Wajong en de WW geen problemen zouden zijn. Nu blijkt dat niet te kloppen en dat is een kwalijke zaak", reageert FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. "Het bestuur van het UWV verliest geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. Bovendien zorgt dit voor onrust en onzekerheid bij mensen met een arbeidsbeperking."

Volgens FNV hebben jonggehandicapten de laatste jaren al veel over zich heen gekregen vanuit politiek Den Haag. Door de komst van de zogenoemde Participatiewet is de positie van deze groep qua werk en inkomen flink verslechterd, stelt de bond. FNV zegt ook al verschillende malen te hebben gewaarschuwd dat de wet alleen maar tot meer complexiteit en meer rekenwerk zou leiden.

Nieuwe onzekerheid kan deze groep al helemaal niet gebruiken, benadrukt Jong. "Minister Van Hijum moet deze kwetsbare groep de garantie geven dat, wanneer ze te veel geld hebben ontvangen, ze niets terug hoeven te betalen."