Kamerlid Van der Burg verhoord in Almere over Floriade-debacle

ALMERE (ANP) - Tweede Kamerlid Eric van der Burg is maandag onder ede verhoord over zijn aandeel in de mislukte Floriade van 2022, die de gemeente Almere ruim 100 miljoen euro heeft gekost. Van der Burg was tussen augustus 2018 en begin 2022 voorzitter van de raad van commissarissen van de Floriade BV. De VVD'er legde die functie neer toen hij staatssecretaris van Asiel en Migratie werd in het kabinet-Rutte IV.

Almere houdt een raadsenquête over de Floriade, het tuinbouwevenement dat een financieel debacle werd voor de gemeente. De afgelopen weken verschenen onder anderen de oud-burgemeesters Annemarie Jorritsma en Franc Weerwind, beiden ook voormalig minister, voor de commissie.

Van der Burg verklaarde dat de coronapandemie grote impact heeft gehad op de wereldtuinbouwtentoonstelling in Almere. Waar op 2 miljoen bezoekers werd gerekend, kwamen er nog geen 700.000. Ook de sponsorinkomsten vielen tegen en het Rijk gaf volgens Van der Burg amper financiële steun toen het coronavirus de voorbereidingen verstoorde.