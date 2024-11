IEA wil veel meer recycling grondstoffen voor energietransitie

PARIJS (ANP) - Grondstoffen die van groot belang zijn voor de energietransitie moeten veel meer worden gerecycled, want dat is beter voor het milieu en ook voor de energieveiligheid van landen. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport. Het gaat dan bijvoorbeeld om grondstoffen als koper, lithium, nikkel en kobalt die veel worden gebruikt in batterijen voor elektrische auto's, windmolens, zonneparken en andere duurzame energietechnologie.

Door het recyclen van bijvoorbeeld oude batterijen van elektrische auto's of koper uit zonnepanelen is er namelijk minder noodzaak aan nieuwe mijnbouwprojecten om die delfstoffen te winnen. Als overheden alle beloftes rond klimaatverandering nakomen, kan door meer recycling de behoefte voor de ontwikkeling van nieuwe mijnbouwprojecten voor koper en kobalt in het jaar 2050 met 40 procent verminderd worden. Die behoefte voor nieuwe lithium- en kobaltmijnen kan met een kwart omlaag.

De denktank uit Parijs zegt dat er veel meer gedaan kan worden bij het recyclen van gebruikte batterijen van elektrische auto's, maar ook bij oude huishoudelijke elektronica. Als alle stimuleringsplannen en initiatieven rond recycling ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, kan die markt voor belangrijke grondstoffen volgens het IEA in 2050 groeien naar een waarde van 200 miljard dollar.