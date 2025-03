Vattenfall oneens met uitspraak hof over variabel energiecontract

AMSTERDAM (ANP) - Energieleverancier Vattenfall is het "fundamenteel oneens" met de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam, dat heeft geoordeeld dat het zogeheten prijswijzigingsbeding in een variabel energiecontract oneerlijk is. "Wij zullen de uitspraak gaan bestuderen en ons beraden op vervolgstappen", zegt een woordvoerder.

"We zijn het niet eens met de uitspraak omdat bij een variabel tarief het tarief tijdens de looptijd van de overeenkomst kan wijzigen. Dit kan meerdere keren per jaar en het tarief kan zowel stijgen als dalen. In de algemene sectorvoorwaarden staat duidelijk omschreven in welke gevallen de tarieven kunnen wijzigen, bijvoorbeeld bij prijsontwikkelingen op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas", vervolgt de woordvoerder.

De rechter oordeelde dinsdag dat Vattenfall onterecht tussentijdse wijzigingen doorvoerde in tarieven van variabele energiecontracten. Volgens twee claimclubs hebben door de uitspraak miljoenen consumenten mogelijk recht op compensatie.