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Vattenfall wil datacenters op zee die draaien op duurzame energie

Economie
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 9:29
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AMSTERDAM (ANP) - Vattenfall gaat samen met de Amsterdamse start-up Project Enki mogelijkheden onderzoeken voor de ontwikkeling van datacenters op zee. De datacenters moeten aan de windmolenparken worden gekoppeld en daardoor volledig draaien op duurzame energie.
Volgens Vattenfall biedt het bouwen van datacenters op zee ook voordelen voor de energieproductie op zee. Energie die nu niet kan worden geleverd vanwege netcongestie of lage marktprijzen kan dan direct lokaal worden gebruikt. Ook ontstaat er volgens het bedrijf een efficiënter systeem met minder verspilling en minder afhankelijkheid van netcapaciteit. Tot slot kunnen de datacenters met zeewater worden gekoeld, in plaats van drinkwater zoals bij datacenters op land.
Over de exacte locaties kan Vattenfall op dit moment nog geen uitsluitsel geven, meldt een woordvoerder desgevraagd. "We zitten nu nog in een opstartende fase en we onderzoeken de mogelijkheden. Het is te vroeg om over specifieke locaties te praten", waarbij hij ook opmerkt dat het niet per se in Nederlandse wateren hoeft te zijn.
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