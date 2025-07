Veel details handelsdeal EU-VS moeten nog worden uitgewerkt

BRUSSEL (ANP) - Veel details over de handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten moeten nog worden uitgewerkt, laten meerdere EU-bronnen weten. Hoewel president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de Amerikaanse president Donald Trump het zondag eens werden over 15 procent wederzijdse tarieven, gaan onderhandelingen over eventuele uitzonderingen op een lager niveau nog altijd verder. Een gezamenlijke verklaring hierover komt mogelijk eind deze week, verwachten de bronnen.

Zo wordt nog altijd onderhandeld over uitzonderingen op wijn en dranken, zoals Amerikaanse whiskey. De EU kijkt ook naar uitzonderingen van tarieven op huisdierenvoedsel, kreeft, (bevroren) vis en kunstmest, laat een bron weten. Die laatste zou de EU toestaan om een alternatief te hebben voor Russische kunstmest, die de EU niet wil importeren vanwege de oorlog in Oekraïne.

De VS willen op hun beurt een lager tarief op producten die ze enkel uit Europa halen, zoals kurk.