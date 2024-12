Vergelijkingssite: piek overstappen zorgverzekering komt later

EINDHOVEN (ANP) - Nederlanders beslissen steeds later in het jaar of ze overstappen naar een andere zorgverzekering. De echte overstapdrukte begint nu pas, hoewel overstappen al kan sinds half november, meldt Geld.nl. "Sinds kerst neemt het verkeer in onze zorgverzekeringvergelijker fors toe", meldt expert zorgverzekeringen Paul Huibers van de vergelijkingssite. "Al verschuift de echte overstappiek steeds verder naar de allerlaatste dagen van het jaar."

Consumenten vergelijken de zorgverzekering steeds vaker niet alleen op prijs, maar ook op de voorwaarden, ziet Geld.nl. "Zo vinden mensen het belangrijk om te weten of hun nieuwe zorgverzekeraar contracten heeft met zorgverleners in de buurt. Mogelijk nemen ze hierdoor meer tijd voor het maken van een goede afweging", denkt Huibers.

Vorig jaar zijn ruim 1,3 miljoen Nederlanders overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, volgens Geld.nl.