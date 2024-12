Van der Poel heerst ook bij eerste crossduel met Van Aert

LOENHOUT (ANP) - Mathieu van der Poel heeft met de Exact Cross van Loenhout ook zijn vierde veldrit van dit seizoen gewonnen. Het was het eerste duel tussen de Nederlandse wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck en de Belg Wout van Aert, de twee beste veldrijders van hun generatie en beiden ook behorend tot de wereldtop op de weg. Van der Poel was zijn 'winter' begonnen in Zonhoven, Van Aert zou in Mol hebben gereden, maar moest zich voor die cross afmelden wegens ziekte.

Van der Poel, een dag eerder nog de beste in de wereldbekercross van Gavere, reed ook in Loenhout al snel alleen voorop en finishte met een voorsprong van 14 seconden op de Belgen Thibau Nys (tweede) en Laurens Sweeck (derde). Van Aert (vierde) ging halverwege de laatste ronde onderuit en miste daarmee de kans om te sprinten voor de tweede plaats.

Van der Poel neemt zondag ook deel aan de wereldbekerwedstrijd van Besançon. Daar ontbreekt Van Aert.