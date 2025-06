Verkoop nieuwe Tesla's in mei opnieuw hard gedaald in EU

De verkopen van nieuwe Tesla's in de Europese Unie zijn in mei opnieuw hard gedaald. De Europese autobrancheorganisatie ACEA meldt dat de verkoop van elektrische auto's van het merk van Elon Musk is gekelderd met ruim 40 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

In totaal werden er in de EU vorige maand 8729 nieuwe Tesla's op kenteken gezet, tegenover 14.682 in mei vorig jaar. Bezien over de eerste vijf maanden van dit jaar gaat het om een daling van ruim 45 procent tot 50.413 Tesla's. Het marktaandeel van Tesla bedroeg vorige maand 0,9 procent, tegen 1,6 procent in mei vorig jaar.

Tesla heeft onder meer last van de ophef rond topman Elon Musk over zijn werk voor de Amerikaanse president Donald Trump. Dat heeft Musk inmiddels neergelegd om zich weer op zijn bedrijven te concentreren. In Duitsland heeft Musk veel kritiek gekregen op zijn steun aan de extreemrechtse partij AfD bij de parlementsverkiezingen eerder dit jaar. Daarnaast heeft het merk te maken met felle concurrentie van goedkopere Chinese auto's.

Kwart meer verkocht

De algehele verkoop van elektrische auto's in de EU zit juist in de lift. Vorige maand werd een kwart meer stekkerauto's in het landenblok verkocht dan in dezelfde maand een jaar eerder. In Nederland was een toename van ruim 8 procent te zien.

In totaal werden vorige maand 926.582 nieuwe personenauto's op kenteken gezet in de EU. Dat is 1,6 procent meer dan in mei vorig jaar.