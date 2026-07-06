Verkoop van nieuwe motoren stijgt opnieuw flink

AMSTERDAM (ANP) - De verkoop van nieuwe motoren in Nederland blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar rolden 14.062 motorfietsen de showrooms uit, ruim 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de maand juni laat een positieve ontwikkeling zien, maakten de brancheorganisaties RAI Vereniging, BOVAG en RDC bekend.

Vorige maand werden 2622 motoren op kenteken gezet. Dat zijn er bijna 19 procent meer dan in juni vorig jaar. "De motorfiets blijft onverminderd populair in Nederland. Dat blijkt niet alleen uit de verkoopcijfers, maar ook uit het groeiende aantal motorrijbewijsbezitters", staat in een gezamenlijke verklaring. Begin 2021 hadden bijna 1,5 miljoen Nederlanders een motorrijbewijs, begin dit jaar waren dat er bijna 1,6 miljoen.

Naast de stijgende nieuwverkoop stabiliseert de markt voor tweedehandsmotoren bij het recordniveau van vorig jaar. In de eerste jaarhelft werden 82.407 gebruikte motorfietsen verkocht, iets minder dan in dezelfde periode vorig jaar.