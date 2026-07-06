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Oekraïne valt olieraffinaderij diep in Rusland aan

Samenleving
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 15:28
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OMSK (ANP/AFP/RTR) - Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de grootste olieraffinaderij van Rusland in de regio Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Het is daarmee een van de verst van het front verwijderde aanvallen sinds het begin van de oorlog.
De Oekraïense legerleiding meldt in een bericht op Telegram dat de aanval een brand heeft veroorzaakt. De gouverneur van de regio Omsk, Vitali Chotsenko, heeft gezegd dat er een aanval is uitgevoerd op een industriegebied in het noorden van de regio, maar zei niet wat het precieze doelwit was.
Oekraïne voert veel aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen, waardoor in Rusland brandstoftekorten zijn ontstaan. Kyiv meldde eerder op maandag al aanvallen op andere Russische olieraffinaderijen.
De aanvallen volgen op nachtelijke Russische raketaanvallen op Kyiv. Daarbij vielen volgens de autoriteiten zeker achttien doden.
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