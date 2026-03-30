Verkoopprijzen Nederlandse industrie ruim 2 procent lager

Economie
door anp
maandag, 30 maart 2026 om 6:59
DEN HAAG (ANP) - De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in februari opnieuw gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld waren de afzetprijzen 2,3 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. In januari daalden de prijzen met 2,5 procent.
De verkoopprijzen over februari zijn van voor de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran. Door het conflict in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen in maart sterk gestegen. Economen vrezen dat bij een langdurige oorlog in het Midden-Oosten de inflatie flink kan oplopen door de hogere energieprijzen.
De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie toenemen, terwijl dalende prijzen de inflatie afremmen.
