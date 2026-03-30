Eieren duurder dan ooit

De prijzen van eieren in Nederland zijn gestegen naar een recordhoogte. Dat meldt de Consumentenbond na een eigen prijspeiling bij de dertien grootste supermarktketens. Volgens de belangenbehartiger voor consumenten zijn eieren in vijf jaar gemiddeld 38 procent duurder geworden.

Het onderzoek werd gedaan vlak voor de Iranoorlog. De eierprijzen lopen evenwel al langer op. Dat komt onder meer door een beperkter aanbod als gevolg van de vogelgriep. Door vogelgriepuitbraken is het verschil tussen scharrelkippen en vrije-uitloopkippen ook kleiner geworden. De laatstgenoemden komen door de ophokplicht vaak maanden niet buiten.

Scharreleieren waren in februari gemiddeld 0,35 euro per stuk, vrije-uitloopeieren 0,37 euro en biologische eieren 0,43 euro. De bond noemt het opvallend dat kleine doosjes met zes eieren omgerekend vaak het goedkoopst bleken, ook voordeliger dan de grotere dozen. Aldi, Dirk, Lidl, Nettorama en Vomar kwamen in de peiling als voordeligst naar voren. Daar waren de goedkoopste eieren omgerekend 0,24 euro per ei.