Verpact-baas pleit voor verplichting statiegeld op sapflessen

DEN HAAG (ANP) - Het verplicht invoeren van statiegeld op sapflessen is nodig om dichter in de buurt te komen bij de wettelijke norm voor de inzameling van plastic flessen. "Dan komen we nog iets hoger uit", heeft directeur Hester Klein Lankhorst van Verpact, de stichting die namens het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van verpakkingen, gezegd in Het Financieele Dagblad.

Het halen van de doelstelling van 90 procent is volgens haar nu "heel lastig". Onder de norm vallen namelijk ook flessen waar geen statiegeld op zit, volgens Verpact 16 procent van het totaal. Daardoor lijkt een inzamelresultaat van 84 procent het hoogst haalbare.

De stichting stimuleert bedrijven nu met kortingen als producten worden toegevoegd aan het statiegeldsysteem. Sommige grote spelers in de markt hebben vrijwillig statiegeld op sapflessen ingevoerd. Zo startten Albert Heijn en Lidl ruim twee jaar geleden al met statiegeld op sappen in plastic flesjes. Jumbo volgde daarna ook.

Mogelijk dwangsommen ILT

Maar volgens Klein Lankhorst is de wetgever aan zet. "Die maakt de wet, de inspectie handhaaft en wij voeren het uit", aldus Klein Lankhorst, die wel zegt in gesprek te zijn met de overheid. "Pas nu evalueert het ministerie de statiegeldwetgeving, dus nu brengen we naar buiten dat het anders moet. Het voelt niet als een eerlijke norm."

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dreigt inmiddels met dwangsommen om verbetering af te dwingen. De inzamelnorm van 90 procent geldt sinds 2022, maar wordt "bij lange na niet" gehaald door Verpact, aldus de inspectie. De stichting meldde eerder te verwachten dat dit jaar 78 procent van de plastic drankflessen wordt ingezameld. Dat was in 2023 en 2022 respectievelijk 74 en 68 procent.