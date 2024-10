Vertrouwen Nederlandse producenten daalt in oktober

DEN HAAG (ANP) - Producenten in de Nederlandse industrie waren in oktober negatiever gestemd dan een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Fabrikanten waren volgens het CBS vooral minder positief over de verwachte productie in de komende drie maanden. Ook waren ze negatiever over hun orderpositie en de voorraden gereed product.

De graadmeter die het producentenvertrouwen meet, verslechterde deze maand naar min 3,2, van min 1,7 in september. Het producentenvertrouwen bleef daarmee onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar van min 1,3. Het vertrouwen bereikte in oktober 2021 het hoogste niveau met een stand van 10,4. In april 2020, bij de uitbraak van de coronacrisis, werd de laagste waarde (min 31,5) genoteerd.