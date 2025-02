Vierdaagsefeesten Nijmegen vergroenen met certificaten van boeren

NIJMEGEN (ANP) - De organisatie achter de Vierdaagsefeesten in Nijmegen heeft voor duizenden euro's aan koolstofcertificaten van lokale boeren gekocht. Op die manier verkleint het jaarlijkse openluchtevenement naar eigen zeggen zijn klimaatvoetafdruk. Als het aan boeren ligt, kunnen meer festivals op deze manier hun uitstoot compenseren.

Afgelopen jaar hebben vier boeren rondom Nijmegen samen zo'n 200 ton CO2 vastgelegd in boerenland. Zij zaaiden daarvoor bijvoorbeeld gewassen in die goed CO2 kunnen vasthouden, laat boerenclub ZLTO weten. Via een handelssysteem kunnen andere bedrijven in deze inspanningen van de boeren investeren.

Bij elkaar gaat het om 200 koolstofcertificaten. Stichting Vierdaagsefeesten heeft hiervan 80 certificaten overgenomen. Volgens ZLTO zal hiervoor jaarlijks meer dan 11.000 euro moeten worden betaald. De certificaten zouden gelijk staan aan de uitstoot over materiaal- en energiegebruik van 1,5 miljoen feestvierders in de stad.

Kritiek

De lokale boerenvoorman Edwin Sengers van ZLTO hoopt dat meer bedrijven en festivals op deze manier hun CO2-uitstoot willen compenseren. Onder meer de Haven Moerdijk en keukenbouwer DKG nemen volgens ZLTO ook al koolstofcertificaten van boeren af.

Op deze praktijk bestaat ook kritiek. Deskundigen waarschuwden eerder voor een hoog risico op 'greenwashing'. Bedrijven zouden zich milieuvriendelijker kunnen voordoen dan ze in werkelijkheid zijn.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) merkte eerder op dat bedrijven die willen vergroenen door hun uitstoot met zogenoemde credits te compenseren, soms ook voorbijgaan aan de bedoelingen van het klimaatakkoord van Parijs. Dat akkoord was erop gericht om de prioriteit te leggen bij het zoveel mogelijk zelf terugbrengen van de eigen uitstoot.