Vliegen wordt nog veel duurder: ook Turkije en Egypte in het vizier

Wie volgend jaar naar Turkije of Egypte vliegt, is meer kwijt. En dat is pas het begin. Brussel wil vanaf 2029 ook vluchten naar bestemmingen buiten Europa onder de CO2-handel brengen. De luchtvaart is daar fel op tegen.

Wat Brussel wil

Eurocommissaris Wopke Hoekstra presenteerde op 17 juli een herziening van het Europese emissiehandelssysteem ETS. Luchtvaartmaatschappijen moeten dan ook emissierechten kopen voor vluchten die uit Europa vertrekken naar bestemmingen tot 5000 kilometer van Frankfurt. Frankfurt geldt daarbij als middelpunt van de EU.

Binnen die cirkel liggen onder meer Istanbul, Noord-Afrika, Dubai en Doha. Vluchten naar de Verenigde Staten of China vallen er niet onder. De regel moet in 2029 ingaan, maar het Europees Parlement en de lidstaten moeten nog instemmen.

Binnen Europa betalen maatschappijen al langer voor hun uitstoot. Sinds dit jaar krijgen ze daarvoor geen gratis emissierechten meer.

Luchtvaart wil Corsia

De wereldwijde luchtvaartkoepel IATA wil dat het plan wordt geschrapt. Topman Thomas Reynaert wil liever Corsia uitbreiden, het internationale compensatiesysteem voor de luchtvaart. Een Europese alleengang benadeelt volgens de sector Europese maatschappijen vergeleken met concurrenten uit de Golfregio en Turkije.

IATA rekent voor dat de ETS-kosten voor de luchtvaart door de uitbreiding met 40 procent stijgen, tot 280 miljard euro over de periode 2027-2040. Milieuorganisaties zien dat anders. Zij schatten de meerprijs voor een ticket naar Istanbul op zo'n 30 euro.

Dure groene kerosine

Daar komt de bijmengplicht voor duurzame vliegtuigbrandstof bij, kortweg SAF. Sinds 2025 moet 2 procent van de kerosine op Europese luchthavens duurzaam zijn. In 2030 wordt dat 6 procent, in 2035 al 20 procent.

SAF kost twee tot vijf keer zoveel als gewone kerosine. Ook gewone kerosine is duur: door de oorlog met Iran verdubbelde de wereldwijde prijs tussen november vorig jaar en april, tot 188 dollar per vat.

Vliegbelasting gaat omhoog

Voor Nederlandse reizigers komt de eerste klap eerder. Op 1 januari 2027 verandert de vliegbelasting . Nu betaalt elke vertrekkende passagier 30,25 euro, waar hij ook heen gaat. Straks hangt het bedrag af van de afstand:

tot circa 2000 kilometer: €31,04

2000 tot 5500 kilometer, zoals Egypte en Turkije: €49,87

verder dan 5500 kilometer: €74,81; het kabinet wil dit verlagen naar €59,43, maar de Tweede en Eerste Kamer moeten daar nog mee instemmen.

Een rekenvoorbeeld: een gezin van vier dat naar Egypte vliegt, betaalt straks bijna 200 euro vliegbelasting. Dat is ruim 78 euro meer dan nu. De belasting geldt alleen voor de vlucht vanaf Nederland, niet voor de terugreis.

Wat betekent dit voor jou?

Hoeveel duurder je ticket precies wordt, staat nog niet vast. Maatschappijen beslissen zelf hoeveel van hun kosten ze doorberekenen, en het Europese plan kan in de onderhandelingen nog veranderen.

De richting is wel duidelijk. Vliegbelasting, emissierechten en groene brandstof komen bovenop elkaar. Daarmee raakt de spotgoedkope zonvakantie verder uit beeld.

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