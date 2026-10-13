Deze 10 dingen horen in je tas onder de stoel, niet in je rolkoffer

Je rolkoffer ligt netjes in het bagagevak. Tot je oren dichtslaan, je pillen nodig hebt of je telefoon leeg is. Dan zit alles wat je zoekt boven het hoofd van een slapende medepassagier.

Wie vaak vliegt, leert het vanzelf. De kleine tas onder de stoel voor je is je reisapotheek, kantoor en noodpakket in één. Dit zijn de tien dingen die erin horen, met de Nederlandse regels erbij.

Papieren en geld

1. Paspoort of ID-kaart en instapkaart. Ook als ze digitaal op je telefoon staan.

2. Een afgeslankte portemonnee. Haal klantenkaarten en je bibliotheekpas eruit. Dat scheelt gewicht, en je hoeft minder te blokkeren als je portemonnee kwijtraakt.

3. Papieren back-up en een pen. Neem je reisverzekeringspolis met het alarmnummer mee, plus een paar noodnummers op papier. Is je telefoon leeg of kwijt, dan ken je die nummers waarschijnlijk niet uit je hoofd. Met de pen vul je bij aankomst formulieren in.

Wat boven je hoofd ligt, is onbereikbaar op het moment dat je het nodig hebt.

Medicijnen en verzorging

4. Medicijnen. Altijd in de handbagage , liefst in de originele verpakking en genoeg voor de eerste dagen na aankomst. In het ruim kan het erg koud worden, en een koffer kan zoekraken. Medicijnen die je onderweg nodig hebt, mogen ook in verpakkingen boven de 100 milliliter mee. Op verzoek moet je dan een recept kunnen laten zien, en een Engelstalige versie is handig. Valt je medicijn onder de Opiumwet, zoals sommige slaapmiddelen en sterke pijnstillers? Dan heb je een speciale verklaring nodig.

5. Bril, lenzen en een mini-toilettas. Denk aan tandenborstel, lippenbalsem, een klein potje crème, oogdruppels en menstruatieproducten. Vloeistoffen, gels en crèmes mogen alleen mee in verpakkingen van maximaal 100 milliliter. Stop ze samen in één doorzichtig zakje van 1 liter.

Elektronica

6. Telefoon, kabels en een verloopstekje. Laad alles de avond van tevoren op en download series, podcasts of boeken thuis, want op wifi kun je niet rekenen. Een klein verloopstekje van USB-C naar USB-A helpt als je stoel nog een oudere aansluiting heeft.

7. De powerbank. Die mag nooit in de koffer die je incheckt. Je mag er maximaal twee meenemen, tot 100 Wh zonder toestemming. Bij KLM mag hij ook niet in het bagagevak boven je stoel, en gebruiken of opladen aan boord is daar verboden. Andere maatschappijen hanteren eigen regels, dus controleer die vóór vertrek.

8. Laptop, tablet en andere dure spullen. Luchtvaartmaatschappijen raden af om geld, sieraden, camera's en computers in je bagage te stoppen. Raakt je koffer kwijt, dan is de vergoeding begrensd op ongeveer 1.880 euro per passagier.

Je pillen horen bij jou, niet in een koffer die misschien een andere kant op vliegt.

Comfort aan boord

9. Een reserve-outfit. Neem één setje mee in een compressiezakje. Gaat de koffie over je broek of komt je koffer later aan, dan red je in ieder geval de eerste dag.

10. Lege drinkfles, kauwgom en een snack. Je drinkfles moet leeg zijn bij de beveiligingscontrole. Op Schiphol vul je hem daarna bij een tappunt bij de toiletten. Kauwen, slikken of geeuwen helpt tegen oordruk tijdens het stijgen en dalen. Kies een snack die niet kruimelt, niet sterk ruikt en geen noten bevat.

Let op bij de terugreis

Kom je van buiten de EU, dan mag je geen vlees, melk, kaas of andere zuivelproducten meenemen naar Nederland. Ook dat restje gedroogd vlees uit je tas niet. Niet aangegeven producten worden in beslag genomen, en je kunt een boete krijgen. Voor melkpoeder voor baby's en medische voeding geldt een uitzondering tot 2 kilo.

De vuistregel is simpel: alles wat je niet kunt missen als je koffer kwijtraakt, en alles wat je tijdens de vlucht wilt pakken, hoort onder de stoel.