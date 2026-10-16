Ben je net bij de tandarts of de fysiotherapeut geweest? Dan verwacht je waarschijnlijk binnenkort een rekening van Infomedics. Daar spelen oplichters nu op in. Er gaat een sms rond namens het bedrijf met de boodschap dat er nog een factuur van €159,12 open zou staan. Wie op de link klikt, komt op een nepsite terecht.

Opgelicht?! (AVROTROS) waarschuwde op 14 oktober voor het bericht. Volgens het programma komt de sms van het nummer 0683118089 en staat er niet in voor welke behandeling of zorgverlener je zou moeten betalen. De link leidt naar een frauduleuze website. Daar proberen oplichters je persoonlijke gegevens of je geld buit te maken. Opgelicht?! waarschuwt er ook voor dat het afzendernummer kan zijn vervalst (spoofing).

Infomedics vraagt nooit per sms om te betalen

Infomedics verstuurt de rekeningen voor allerlei zorgverleners, onder wie tandartsen en fysiotherapeuten. Op zijn eigen website schrijft het bedrijf dat het je nooit een sms stuurt met een verzoek om te betalen. Je krijgt alleen een sms met een code als je je rekening downloadt, of als je aan de telefoon bent met de digitale assistent Ella. Elke andere sms is volgens Infomedics een poging om je op te lichten.

Over een openstaande rekening belt het bedrijf ook nooit. Krijg je iemand of een robotstem aan de lijn die vraagt om te betalen? Dan heb je volgens Infomedics met cybercriminelen te maken.

Krijg je een sms van Infomedics die om betaling vraagt? Die is altijd nep, dus je hoeft niets meer te controleren.

Een bedrag dat je niet vreemd vindt

De sms is de nieuwste versie van een fraudegolf die al langer bezig is. Hart van Nederland meldde deze zomer op basis van RTL Nieuws dat Infomedics sinds februari ongeveer 20.000 meldingen van verdachte berichten had gekregen. Eind september plaatste de Fraudehelpdesk nog een nepmail met als onderwerp 'Herinnering Infomedics zorgrekening.', waarin €154,38 werd geëist.

Infomedics zegt dat niemand in de eigen systemen heeft ingebroken, schrijft bt-dt.nl. Volgens het bedrijf gebruiken de oplichters gegevens die bij andere organisaties zijn gestolen. Ook de bedragen maken de berichten geloofwaardig. In eerder gemelde voorbeelden ging het om ongeveer €115 tot €175. Na een behandeling kijk je van zo'n bedrag niet op.

Drie kenmerken van een echte rekening

Krijg je een mail over een zorgrekening, dan kun je die meteen naast drie vaste kenmerken leggen. Ze komen van Infomedics zelf.

Het betalingskenmerk. Een echt betaalverzoek heeft altijd een kenmerk van 14 cijfers dat eindigt op 071. Staat dat er niet op, dan is het verzoek nep. Dossier- of referentienummers gebruikt Infomedics volgens MAX Meldpunt niet.

Een echt betaalverzoek heeft altijd een kenmerk van 14 cijfers dat eindigt op 071. Staat dat er niet op, dan is het verzoek nep. Dossier- of referentienummers gebruikt Infomedics volgens MAX Meldpunt niet. Het rekeningnummer. Infomedics gebruikt alleen NL34 ABNA 0243 2400 58.

Infomedics gebruikt alleen NL34 ABNA 0243 2400 58. De betaalpagina. In een echte mail staat een blauwe knop naar rekening.infomedics.nl. Directe iDEAL- of Wero-knoppen staan er niet in, en de rekening zit nooit als bijlage bij de mail.

Verder staat in een echte mail bij welke zorgverlener je bent geweest en word je met je naam aangesproken. Echte betaalverzoeken komen altijd van [email protected] . Krijg je maar een paar dagen om te betalen? Volgens MAX Meldpunt is de kans dan groot dat criminelen je onder druk proberen te zetten.

Er is wel een addertje. Volgens Infomedics staat in sommige nepmails een echt betalingskenmerk, alleen hoort dat bij de rekening van iemand anders. Een kenmerk dat eindigt op 071 is dus nog geen garantie.

Een kenmerk dat klopt, wil nog niet zeggen dat het om jouw rekening gaat.

Kijk zelf wat er openstaat

Twijfel je? Klik dan niets aan in het bericht, maar ga zelf naar de website van Infomedics. In de rekeningchecker vul je het betalingskenmerk in, en dan zie je of de rekening bij het bedrijf bekend is. Volgens Opgelicht?! kun je via de rekeningchecker of de digitale assistent Ella ook nakijken welke rekeningen nog openstaan.

Gooi een rekening ook niet te snel weg. Op MAX Meldpunt vertelde iemand in een reactie dat die een echte tandartsrekening had weggegooid omdat die dacht dat het om phishing ging. Daarna moest die 20 euro boete betalen.

Al betaald of je gegevens ingevuld?

Heb je alleen op de link geklikt en niets ingevuld, dan is de kans op problemen volgens de Consumentenbond heel klein. Heb je wel iets betaald of je bankgegevens ingevuld? Neem dan direct contact op met je bank, adviseert Slachtofferhulp Nederland. Blokkeer je passen en verander je pincodes.

Bewaar screenshots van de sms en je bankafschriften en verwijder niets, schrijft Slachtofferwijzer. Doe aangifte bij de politie en meld de fraude bij de Fraudehelpdesk. Soms belt de oplichter zelf vlak nadat je je gegevens hebt ingevuld, waarschuwt Slachtofferhulp. Hang dan op en bel zelf je bank.

Wat je nu kunt doen

Ga je voor het einde van het jaar nog naar de tandarts of de fysio, bijvoorbeeld na ons stuk 'Fysio, tandarts of bril nog niet gebruikt? Deze vergoeding vervalt vaak op 31 december'? Dan krijg je de komende weken waarschijnlijk echte rekeningen van Infomedics. Houd dit lijstje dan bij de hand.

Sms met een betaalverzoek van Infomedics: klik nergens op en verwijder het bericht.

Mail over een zorgrekening: kijk of het kenmerk uit 14 cijfers bestaat en eindigt op 071, of het rekeningnummer klopt en of je naar rekening.infomedics.nl gaat.

Twijfel je: typ zelf het adres van Infomedics in en kijk in de rekeningchecker of vraag het aan Ella.

Gebeld over een openstaande rekening: hang op.

Al betaald: bel direct je bank, doe aangifte en meld het bij de Fraudehelpdesk.