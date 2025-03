Vluchten tussen Schiphol en Heathrow worden hervat

SCHIPHOL (ANP) - Vluchten tussen Schiphol en London Heathrow Airport worden zaterdag weer hervat. Schiphol ziet vooralsnog geen vertragingen en annuleringen bij de ongeveer dertig vluchten die voor zaterdag op de planning staan van en naar de drukste luchthaven van Europa, laat een woordvoerder weten.

Vrijdag moesten tientallen vluchten tussen Schiphol en Heathrow worden geschrapt. Maar inmiddels is het "back to business", aldus de zegsman. Eerder op zaterdag zei Heathrow zelf weer open en volledig operationeel te zijn, nadat een brand de stroomvoorziening op de luchthaven vrijdag had platgelegd. Hierdoor moest de Londense luchthaven noodgedwongen sluiten.