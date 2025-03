"Er is geen systeem in de waanzin van Trump. Hij is gewoon krankzinnig."

Duizenden artikelen en beschouwingen verschijnen er dagelijks wereldwijd om Trump te verklaren, om de drijfveer achter de chaos te zien en om te voorspellen hoe het verder gaat. Die voorspellingen zitten er dagelijks naast, maar dat leidt alleen tot nieuwe analyses en nieuwe voorspellingen.

Maar wat nou als hij gewoon geschift is, vraagt The New Republic zich af.

Niet alleen het onvoorspelbare gegoochel met invoerheffingen van Trump lijkt krankzinnig. Zijn hele regering gedraagt zich krankzinnig. Vrijdag zei hij dat de verkiezingen van 2020 niet eerlijk waren en herschreef hij de geschiedenis om alle problemen, zoals de invasie van Rusland in Oekraïne, aan Joe Biden te wijten.

In andere berichten op Truth Social pochte hij dat hij een koning was en claimde dat de "Europese Unie is opgericht met als enige doel om de Verenigde Staten te treiteren".

Er zit een "methode in zijn waanzin". Nadat hij zijn tirade op vrijdag had gegeven, gaf Trump een toespraak op het Justice Department waarin hij klaagde over verschillende denkbeeldige vijanden van de Verenigde Staten (die toevallig zijn persoonlijke vijanden zijn) en duidelijk maakte dat hij verwacht dat het departement zal dienen als een verlengstuk van zijn persoonlijke toorn.

Dezelfde waanideeën hebben ertoe geleid dat USAID ontmanteld werd, een verspild bezoek aan Fort Knox om te controleren of het goud gestolen was en voortdurend gepraat over het annexeren van andere landen.

Zelfs zijn officiële portret vertoont tekenen van een waanvoorstelling. Hij lijkt opzettelijk te hebben geposeerd als Winston Churchill omdat hij in zijn fantasie van hetzelfde kaliber is en de wereld redt. Hij heeft een boek gepromoot dat Trump en Churchill heet en dat net zo goed Trump en Mickey Mouse zou kunnen heten vanwege alle vermeende overeenkomsten.

Erger nog, zijn waanideeën weerklinken in zijn hele regering. Zijn assistenten, adviseurs, kabinetsmedewerkers en andere verdedigers doen belachelijk veel moeite om methoden te bedenken voor de waanzin van Trump. Toen hij vorige week werd gevraagd naar de tariefdreigingen van Trump, zei zijn senior adviseur voor handel, Peter Navarro: “Het lijkt erop dat de president strategisch onderhandelt. Dus stop met de retoriek. OK? Stop gewoon met die onzin.” Toen een verslaggever antwoordde: “Maar hij lijkt de hele tijd van gedachten te veranderen”, snauwde Navarro terug: “Stop met die onzin!”. De perschef van Trump, Karoline Leavitt, ging diezelfde dag nog verder door te beweren dat “tarieven een belastingverlaging zijn voor het Amerikaanse volk.” Ze voegde eraan toe dat de tarieven Amerikanen “weer rijk” zouden maken.

Vrijwel iedereen in Trumps kringen zit daar alleen maar om hem te entertainen en zijn ego te strelen. Pam Bondi, zijn procureur-generaal, kreeg de baan omdat ze denkt dat de federale aanklagers Trump onterecht en illegaal beschuldigen. Ook Kash Patel, de nieuwe directeur van de FBI, begreep dat het aanspreken van Trumps waanideeën en het voortdurend vlijen van hem de sleutel waren tot het krijgen van veel macht in de regering. Patel heeft zelfs kinderboeken geschreven waarin hij de vijanden van "King Donald" helpt omver te werpen.

En dan is er nog het fenomeen van 'de fuhrer te gemoet werken'. Na de oorlog bleek dat heel veel vreselijke dingen niet gebeurde omdat Hitler het had bevolen of bedacht. Veel trouwe fascisten 'werkten de fuhrer tegemoet' door te doen wat hij vermoedelijk zou willen. Zo was diens invloed veel groter dan hij elf had kunnen bereiken. Dat doen de MAGA-mensen ook.

Wat misschien wel de meeste energie aan het vuur toevoegt, is de rechterhand van Trump - nog zo'n boze megalomaan die aan grootheidswaanzin (en grootse waanideeën) lijdt. Elon Musk was boos omdat hij niet werd uitgenodigd voor een evenement over elektrische auto's onder de regering Biden. Zijn bedrijf werd in de weg gestaan door de federale regels. Tegenwoordig wedijvert Musk bijna dagelijks met Trump om de titel van meest bizarre social media-posts.

Hij zei vorige maand dat de journalisten van 60 Minutes (een soort Buitenhof) een lange gevangenisstraf verdienen voor het bewerken van een interview met Kamala Harris. Er is een post van hem op Twitter waarin hij "ambtenaren" de schuld geeft van miljoenen doden onder Hitler, Stalin en Mao.

We bevinden ons nu in een Shakespeareaans moment schrijft The New Republic. Journalisten proberen het irrationele gedrag van Trump te begrijpen en zijn over het algemeen niet bereid om de mogelijkheid te overwegen dat het geen grootse strategie is, maar gewoon een teken van een gek met steeds minder verstandelijke vermogens. Misschien begraaft hij nog geen biefstukken om vleesbomen te laten groeien, zoals George III, maar de waanideeën van Trump richten aanzienlijk meer schade aan dan dat. Blijven we achterover leunen om te doen alsof deze keizer niet naakt is?