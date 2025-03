Von der Leyen betreurt importheffingen VS op auto's 'ten zeerste'

BRUSSEL (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie betreurt "ten zeerste" dat de Verenigde Staten importheffingen op auto's hebben aangekondigd. Volgens haar zijn de tarieven niets meer dan belastingen: "slecht voor bedrijven en nog slechter voor consumenten, zowel in de VS als in de Europese Unie".

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde de heffingen van 25 procent op auto's die buiten de VS worden gemaakt woensdagavond aan. Von der Leyen meldt in haar reactie dat ze deze aankondiging gaat beoordelen "samen met andere maatregelen die de VS de komende dagen overwegen".