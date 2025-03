De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdagavond importheffingen van 25 procent aangekondigd op auto's die buiten de Verenigde Staten zijn gemaakt. "We gaan landen laten betalen voor het zakendoen in ons land en het wegnemen van onze banen, onze welvaart en vele andere zaken die ze ons door de jaren heen hebben ontnomen", zei hij tijdens een persconferentie in het Witte Huis.