Trump hint op verlaging importheffingen China voor TikTok-deal

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump gaat overwegen om de importtarieven voor China te verlagen. Dat heeft hij woensdag gezegd tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Op die manier hoopt hij af te dwingen dat Beijing instemt met de verkoop van de Amerikaanse activiteiten van videoplatform TikTok. Op dit moment geldt een tarief van 20 procent op goederen uit China.

Het Chinese moederbedrijf van TikTok, ByteDance, moet de Amerikaanse activiteiten verkopen, anders volgt een verbod op de populaire video-app in de VS. Daarvoor nam het Amerikaanse Congres vorig jaar een wet aan. De overheid vreest dat de nationale veiligheid in het geding is, omdat het Chinese platform gegevens van zo'n 170 miljoen Amerikanen heeft.

De deadline voor een deal staat op 5 april, maar Trump zei deze te verlengen als een overeenkomst uitblijft. Oorspronkelijk was de deadline 19 januari, maar die stelde de president direct na zijn aantreden al uit.