Voorzitter Duits instituut waarschuwt voor recessie na heffing VS

BERLIJN (ANP/DPA) - De voorzitter van het Duitse onderzoeksinstituut Ifo heeft gewaarschuwd voor aanzienlijke risico's voor de Duitse economie door de dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen. "Als dit uitmondt in een nieuwe handelsoorlog, dan staat Duitsland in 2026 een recessie te wachten", zei voorzitter Clemens Fuest van het Ifo-instituut zondag in de krant Bild.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vrijdag aan de importheffing op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie te verhogen naar 25 procent, in plaats van de eerder overeengekomen 15 procent. Volgens de Amerikaanse president houdt de EU zich niet aan afspraken uit een handelsdeal die in de zomer van 2025 werd gesloten, maar het is onduidelijk waar hij precies op doelt.

Fuest vreest serieuze gevolgen als de Europese Unie zou terugslaan na deze nieuwe tarieven. Volgens het hoofd van het vooraanstaande Duitse economische instituut raken de geplande tariefverhogingen de Duitse auto-industrie op een moment dat die al met problemen kampt. De Verenigde Staten blijven een belangrijke exportmarkt voor Duitse autofabrikanten als Porsche, BMW en Mercedes-Benz.

De voorzitter van de Duitse autobrancheorganisatie VDA had de VS en de EU vrijdag al opgeroepen om snel in gesprek te gaan en hun handelsakkoord na te komen. Hij zei dat de kosten van het hogere tarief enorm zouden zijn en waarschijnlijk ook consumenten in de VS zouden raken.