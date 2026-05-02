Professor Volker Steinkraus, een van de vooraanstaande dermatologen van Europa, heeft een ontnuchterende boodschap voor de cosmetica-industrie. In zijn nieuwe lifestyle-gids stelt hij dat wat je huid werkelijk nodig heeft, niet in de badkamer te vinden is – maar in de keuken, de slaapkamer en je sociale leven.

De huid als spiegel van je levensstijl

"De huid weerspiegelt niet alleen zichzelf, maar ook onze levensstijl en de gezondheid van onze inwendige organen," legt Steinkraus uit. Terwijl de schappen van drogisterijen kreunen onder serums, retinol-crèmes en anti-aging behandelingen, wijst wetenschappelijk onderzoe k op heel andere prioriteiten. De belangrijkste factoren voor een gezonde huid zijn volgens Steinkraus: voeding , slaap, emotioneel evenwicht en – indien nodig – medicatie.

Het voedingsadvies van de professor is helder: vooral plantaardig, antioxidantrijk voedsel. Groenten, peulvruchten, fruit, groene thee en plantaardige vetten in gematigde hoeveelheden, afgewisseld met periodes van vasten. Nederlands onderzoek toont aan dat consumptie van groenten en fruit essentieel is voor een gezonde huid, terwijl junkfood en producten met een hoge glycemische index worden geassocieerd met huidproblemen als acne.

Chronische eenzaamheid: een stille ontstekingsprikkel

Opvallend is Steinkraus' waarschuwing over sociale isolatie. "Chronische eenzaamheid werkt als een stille ontstekingsprikkel in het lichaam," schrijft hij. Cellen raken gestrest, hormonen raken minder goed gereguleerd en regeneratie wordt moeilijker – wat zich kan manifesteren als een vale teint, droogheid en rimpels.

Het belang van slaap

Ook slaap krijgt bij Steinkraus een hoofdrol. "Duurzaam slaaptekort – minder dan zes tot zeven uur per nacht – versnelt niet alleen de huidveroudering, maar laat ons er ook ouder uitzien, droogt de huid uit en geeft haar een grijsachtig koloriet," waarschuwt de dermatoloog.

Lessen uit de Blue Zones

Steinkraus haalt inspiratie uit de zogeheten Blue Zones: gebieden zoals Okinawa (Japan), de Nicoya-schiereiland (Costa Rica) en Sardinië, waar mensen bovengemiddeld oud worden. Daar bewegen mensen niet gericht door te sporten, maar ontstaat lichaamsbeweging vanzelf door tuinwerk, handwerk en het mijden van technische hulpmiddelen. Deze natuurlijke, actieve leefstijl zonder stress blijkt effectiever voor de huid dan welke crème ook.