Rubio naar Vaticaan na ruzie tussen Trump en de paus

VATICAANSTAD (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist komende week naar Italië en Vaticaanstad. Volgens Italiaanse media komt hij om de relatieschade te herstellen die vorige maand is ontstaan toen president Donald Trump meerdere malen de paus schoffeerde.

Rubio, zelf katholiek, wordt volgens de Corriere della Sera donderdag en vrijdag verwacht. Hij spreekt onder meer met zijn Italiaanse ambtgenoot Antonio Tajani en Pietro Parolin, de rechterhand van de paus die over buitenlandse zaken gaat.

Trump noemde de paus halverwege april "zwak" en "verschrikkelijk", omdat die kritiek had geuit op Trumps dreigement om de hele Iraanse beschaving uit te vagen. Leo bleef zich daarna uitspreken tegen oorlogen, waarna Trump zijn kritiek opvoerde. Ook plaatste de Amerikaanse president een controversiële afbeelding van zichzelf als Jezus. Na veel negatieve reacties verwijderde Trump het plaatje.

'Onacceptabel'

De openlijke ruzie leidde ook tot onenigheid tussen Washington en Rome. De Italiaanse premier Giorgia Meloni noemde de kritiek van Trump "onacceptabel". Hij reageerde dat hij "geschokt" was door haar opstelling en zei dat hij zich in haar had vergist. Meloni is net als Trump een rechts-populistische leider en de twee worden gezien als ideologische bondgenoten.

Trump dreigde eerder Amerikaanse troepen terug te trekken uit Italië, omdat dat land te weinig zou hebben geholpen bij de oorlog in Iran. Hij uitte datzelfde dreigement over Duitsland en maakte dat vrijdag waar door aan te kondigen 5000 militairen terug te halen uit dat land.