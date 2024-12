Vraag naar koffie onder druk terwijl prijs stijgt

HAMBURG (ANP) - De trek in een kop koffie blijft komend jaar onder druk staan. De koffieverkoop daalde tijdens de coronapandemie en is in belangrijke markten in Europa en Noord-Amerika niet volledig hersteld, denkt 's werelds grootste koffiehandelaar.

Onder andere de hoge prijs voor koffie op de groothandelsmarkten zit een opleving van de vraag naar de warme drank dwars, verwacht handelaar Neumann Gruppe uit Hamburg. De prijs voor arabicabonen steeg dit jaar ongeveer 70 procent en bereikte deze week een recordhoogte. Dat maakt koffie in de supermarkt of het café duurder, omdat branders hun hogere kosten doorberekenen.

"Het huidige prijsniveau zal voor verdere prijsverhogingen voor consumenten zorgen en sterkt ons in onze visie", staat in een rapport van Neumann Gruppe dat is ingezien door persbureau Bloomberg. Het document gaat over het seizoen 2024-2025, dat in oktober is begonnen.

Dat de prijs hoog blijft terwijl de vraag naar koffie zwak blijft, komt door wereldwijde schaarste na slechte oogsten in grote koffieproducenten als Brazilië en Vietnam. De verwachte vraag komt uit op 170 miljoen zakken koffiebonen (van 60 kilo per zak), wat ongeveer evenveel is als in het afgelopen seizoen. Het wereldwijde aanbod van koffie zal twee miljoen zakken lager zijn, is de verwachting.