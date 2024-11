Vrouwen draaien minder werkuren en krijgen fors minder pensioen

DEN HAAG (ANP) - Gepensioneerde vrouwen ontvangen gemiddeld 40 procent minder pensioen dan mannen, meldt Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, op basis van onderzoek. Dit verschil komt vooral doordat vrouwen gemiddeld minder werken dan mannen, wat resulteert in minder pensioenopbouw. "Ook zijn vrouwen doorgaans minder bezig met hun financiële toekomst dan mannen en hebben ze minder kennis van pensioen", zegt Lisa Brüggen van pensioendenktank Netspar in een toelichting.

Volgens de onderzoekers is bijna de helft van de Nederlanders (48 procent) zich er niet van bewust dat het pensioeninkomen voor vrouwen lager ligt dan voor mannen. Vijf op de tien vrouwen (52 procent) beschouwen de pensioenkloof als (zeer) zorgelijk, tegenover drie op de tien mannen (30 procent). Driekwart van de vrouwen (74 procent) vindt het (zeer) belangrijk dat deze kloof wordt gedicht, terwijl dat geldt voor ruim de helft van de mannen (57 procent).

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat vrouwen minder tijd besteden aan het verdiepen in hun pensioen dan mannen. Gevraagd naar wie meer weet over de eigen pensioensituatie, antwoorden mannen beduidend vaker 'ik meer dan mijn partner'. Ondervraagden vinden verder dat werkgevers en pensioenaanbieders duidelijker moeten communiceren over de gevolgen voor het pensioen bij minder werken.