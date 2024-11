Amnesty bezorgd over rechten van mensen op terrorismelijst

DEN HAAG (ANP) - Amnesty International noemt de bevindingen van de Nationale ombudsman over de werkwijze rond burgers die op de terrorisme- en extremismelijst staan "bijzonder ernstig". Het rapport dat dinsdag verscheen, wijst uit dat de overheid onvoldoende oog heeft voor de rechten van mensen met zo'n zogenoemde cter-registratie (contraterrorisme, extremisme en radicalisering).

Ombudsman Reinier van Zutphen schrijft in het rapport dat het cter-systeem complex en ondoorzichtig is. Burgers weten vaak niet dat ze op zo'n terrorismelijst staan en met welke instanties en landen informatie over hen wordt gedeeld. Soms staan ze ook onterecht op de lijst. "Juist omdat overheidsorganisaties niet volledig transparant kunnen zijn vanwege de nationale veiligheid, moeten toezicht en rechtsbescherming goed zijn georganiseerd. Dat is nu niet het geval", meent Van Zutphen.

Amnesty maakt zich grote zorgen over de "ongecontroleerde surveillance door diverse overheidsdiensten van burgers, die meestal geen verdachten zijn". De cter-registratie waarnaar de ombudsman onderzoek heeft gedaan, is volgens de mensenrechtenorganisatie "slechts een van de voorbeelden" hiervan. "Met deze ongecontroleerde praktijk schaadt de overheid niet alleen de rechten van individuele personen, maar ook het aanzien en gezag van diezelfde overheid."

Mensen die op zo'n lijst staan, kunnen onverwachts in de problemen komen, bijvoorbeeld op vakantie als ze het land van bestemming niet in mogen of zelfs in het buitenland vast komen te zitten. Om hoeveel mensen het gaat, weet de ombudsman niet.