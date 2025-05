VS gaan bouw kerncentrales versnellen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten gaan de bouw van kerncentrales versnellen. President Donald Trump wil op die manier tegemoetkomen aan de stijgende vraag naar elektriciteit en de voorsprong van de VS op het gebied van kernenergie herwinnen.

De VS waren ooit leider op het gebied van kernenergie, maar hebben de afgelopen dertig jaar slechts twee nieuwe reactoren gebouwd. Daarnaast werden bestaande centrales gesloten, terwijl China en Rusland juist meer inzetten op kernenergie. Trump heeft kernenergie eerder gepromoot als aanvulling op fossiele energie in plaats van vervanging daarvan.

Voormalig president Joe Biden presenteerde vorig jaar nog een plan om de Amerikaanse kerncapaciteit tegen 2050 te verdrievoudigen. Trumps nieuwe plan beoogt een verviervoudiging. Onder de plannen valt ook de bouw van kleine kerncentrales die nog niet getest zijn, maar snel in gebruik genomen kunnen worden. Die zijn niet eerder in de VS gebouwd.